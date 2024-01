Salerno, cala il sipario sulla 18esima edizione di Luci d'Artista Si chiude un'altra stagione da record. Ma i salernitani si dividono tra favorevoli e contrari

A Salerno cala oggi il sipario sulla 18esima edizione di Luci d'Artista. Dopo quasi due mesi (l'evento è partito il 24 novembre), la città si appresta a tornare alla normalità. La kermesse luminosa, come da tradizione, ha fatto registrare il pienone tra le strade del centro e nelle strutture ricettive. Il bilancio, dunque, è più che positivo. «Questa manifestazione è da sempre una felice intuzione», ha raccontato al microfono di Ottochannel un residente. «Anche quest'anno ha portato benefici all'economia». Sorrisi soprattutto per i titolari di B&b che, nonostante un lieve calo rispetto al passato, hanno ospitato migliaia di persone, provenienti soprattutto dalle regioni del Sud Italia. «Io ho tre strutture a Salerno e non posso lamentarmi», ha ribadito un salernitano. «Purtroppo non abbiamo avuto il sold-out per l'intero periodo della manifestazione ma, specie nei week-end, abbiamo lavofrato tanto». Non mancano, però, critiche e suggerimenti. «Andrebbero rinnovate un po', altrimenti si corre il rischio che nel tempo finiscano», ha aggiunto un residente a cui ha fatto eco un altro salernitano. «Non mi piacciono, investirei diversamente queste risorse».