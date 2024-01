Salerno, frana sui binari: arrivano le ordinanze per la messa in sicurezza Restano sospesi i collegamenti tra Salerno e Nocera Inferiore

Il Comune di Salerno ha emesso due ordinanze per la messa in sicurezza del costone roccioso franato nella giornata di sabato e che ha reso necessaria l'interruzione della linea ferroviaria sulla tratta Salerno-Nocera Inferiore. La prima ordinanza è di sgombero completo degli edifici situati nei pressi del punto di distacco delle rocce per una questione di sicurezza. La seconda ordinanza è invece un invito a intervenire e a ripristinare la sicurezza del costone nei confronti dei proprietari del terreno privato in cui si è verificato il distacco. La speranza dei pendolari è che la soluzione possa essere trovata a stretto giro. Nel frattempo, infatti, sono stati predisposti bus sostitutivi per collegare Salerno con l'Agro e viceversa. Ma non mancano i disagi per l'utenza.