Sicurezza a Salerno, il prefetto Esposito coordina le iniziative per la città Degrado, stadio Arechi e incidenti stradali: ecco i temi affrontanti a palazzo di Governo

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha coordinato una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con i rappresentanti del Comune di Salerno e delle forze dell'ordine.

Diversi i temi affrontati: la necessità di garantire una gestione più efficiente della viabilità durante le partite casalinghe della Salernitana allo stadio Arechi, la sicurezza stradale in città (con particolare attenzione alla tangenziale) e il contrasto all'illegalità gli argomenti al centro del confronto.

La priorità, a proposito dell'impianto di via Allende, è consentire ai mezzi di soccorso di operare in condizioni ottimali. Necessari, quindi, spazi adeguati per la sosta e contrasto assoluto alla sosta selvaggia.

Sul fronte stradale, invece, prossimamente sarà istituito un osservatorio specifico che avrà il compito di recuperare tutti i dati necessari, al fine di mettere in campo iniziative ad hoc per implementare la sicurezza in città ma anche in provincia.

Infine, la sicurezza urbana: a Salerno - di qui ai prossimi 3 anni - sono in arrivo risorse specifiche stanziate dal ministero dell'Interno. Soldi che potranno essere utilizzati per riqualificare aree degradate ma anche per fornire supporto concreto contro il disagio giovanile e per la gestione dei minori stranieri non accompagnati.