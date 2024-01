Shoah, consegnate le onorificenze ai deportati nei lager nazisti Toccante cerimonia nel Salerno dei marmi con centinaia di studenti delle scuole cittadine

"Giorno della memoria", nel Salone dei marmi del Comune di Salerno la cerimonia in ricordo delle vittime. All’evento hanno partecipato, oltre al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il sindaco Vincenzo Napoli, l’arcivescovo Andrea Bellandi ed i vertici delle forze di polizia insieme con le autorità civili e militari della provincia.

Dopo i saluti del sindaco di Salerno e del prefetto Esposito, hanno preso la parola per ricordare le vittime della Shoah anche la direttrice dell’Archivio di Stato, Fortunata Manzi e la presidente della Società Dante Alighieri, Pina Basile. La celebrazione è avvenuta alla presenza di numerose scolaresche delle scuole di Istruzione secondaria salernitane: l’Istituto di Istruzione Superiore “Basilio Focaccia”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni XIII”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci”, il Liceo Statale “Giovanni da Procida”, il Liceo Statale “Regina Margherita”, il Liceo Statale “Alfano I”, il Liceo Statale “Torquato Tasso” e il Liceo Statale “Francesco de Sanctis”.

Gli studenti del Liceo Statale “Alfano I” hanno contribuito a conferire solennità alla commemorazione con l’esecuzione di alcuni brani musicali dedicati alla Shoah.

Nel corso della cerimonia è stato proiettato il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo Statale “Sabatini – Menna”: “La stella e l'anima”, vincitore del premio organizzato dalla Regione Campania “I Giovani e la Cultura della Storia – Shoah: comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. I ragazzi del Liceo Statale “Sabatini – Menna” hanno anche proiettato un report fotografico, scandito dalle loro testimonianze dirette, con immagini scattate in occasione della visita della scolaresca al campo di concentramento di Auschwitz Birkenau, avvenuta nel settembre scorso.

Nella seconda parte della mattinata il prefetto Esposito ha consegnato le medaglie d’onore concesse dal presidente della Repubblica a cittadini della provincia di Salerno deportati e internati nei lager nazisti.

Gli insigniti sono stati accompagnati dai sindaci dei Comuni di residenza e dai ragazzi degli Istituti di istruzione secondaria di Salerno a cui è stato affidato il ruolo di “testimoni della memoria” e che hanno contribuito ad affermare il valore e l’importanza di continuare a tramandare la memoria dell’Olocausto.

Il prefetto Esposito ha affermato: «La memoria è il fondamento della nostra Repubblica, che si basa sui principi di uguaglianza, libertà, solidarietà e riconoscimento della dignità umana. Non dobbiamo correre il rischio che il Giorno della Memoria sbiadisca con il trascorrere del tempo e si trasformi soltanto in una ritualità ripetitiva, ma dobbiamo viverlo come un sentimento civile, coinvolgente e appassionato, per preservare la pace, l’amicizia tra i popoli, il dialogo, la libertà e la democrazia. Mi piace concludere citando Primo Levi: l'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. Questa frase, così suggestiva, assume oggi particolare rilievo perché, con il venir meno delle testimonianze dei sopravvissuti, grava su tutti noi ancora di più la responsabilità di tenere viva la memoria nel suo significato più autentico».

Ecco l'elenco competo dei premiati:

ALBANELLA

MEDAGLIA D’ONORE CONFERITA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR ANTONIO DE CRISTOFARO

RITIRA LA MEDAGLIA IL NIPOTE ANTONIO.

MEDAGLIA D’ONORE CONFERITA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR DONATO SALERNO

RITIRANO LA MEDAGLIA I FIGLI VENERANDA E LUIGI.

BATTIPAGLIA

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR RAFFAELE MICELI

RITIRA LA MEDAGLIA LA NIPOTE MARINA MICELI.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR VINCENZO PANTALENA

RITIRA LA MEDAGLIA IL NIPOTE VINCENZO.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR VINCENZO SPINELLI

RITIRA LA MEDAGLIA IL FIGLIO GAETANO.

CAMPAGNA

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR LIBERATO TEVERE

RITIRA LA MEDAGLIA IL NIPOTE VITO MARANO.

CASTELLABATE

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR COSTANTINO TOTI

RITIRA LA MEDAGLIA IL FIGLIO EZIO GABRIELE.

CASTEL SAN GIORGIO

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR EMILIO SESSA

RITIRA LA MEDAGLIA IL NIPOTE AGOSTINO RAINONE.

CAVA DE’ TIRRENI

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR GLAUCO POMPEO

RITIRA LA MEDAGLIA LA NIPOTE ANTONIETTA PADOVANO SORRENTINO.

FISCIANO

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR MARZIO IMPEMBA

RITIRA LA MEDAGLIA LA FIGLIA ROSA.

PONTECAGNANO FAIANO

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR ELEUTERIO GIANNATTASIO

RITIRA LA MEDAGLIA IL FIGLIO GIUSEPPE.

SERRE

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR GIUSEPPE CICATELLI

RITIRA LA MEDAGLIA LIL NIPOTE GIANNI POTENZA.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR EMILIO IMPEMBA

RITIRA LA MEDAGLIA IL FIGLIO ANGELO.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR ALFONSO MENNELLA

RITIRA LA MEDAGLIA IL NIPOTE POMPEO.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR ARMANDO PAOLINO

RITIRA LA MEDAGLIA IL NIPOTE ERNESTO PERNA.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR MARTINO ROMANO

RITIRA LA MEDAGLIA IL NIPOTE DON MARTINO.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR GIUSEPPE TURCO

RITIRA LA MEDAGLIA DON MARTINO ROMANO.

SICIGNANO DEGLI ALBURNI

MEDAGLIA D’ONORE CONFERITA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR NUNZIANTE DI ROSARIO

RITIRA LA MEDAGLIA IL SINDACO DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI GIACOMO ORCO.

TEGGIANO

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR CONO CERBONE

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR ANGELO RAFFAELE D’ALESSIO

RITIRA LE MEDAGLIE LA NIPOTE IMMACOLATA CERBONE

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR ANTONIO DI SARLI

RITIRA LA MEDAGLIA LA MEDAGLIA LA NIPOTE GEMMA D’ALESSIO.

VALVA

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR ENRICO SANTOVITO

RITIRA LA MEDAGLIA LA MEDAGLIA LA NIPOTE ROSANNA.

VIETRI SUL MARE

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR GIOVANNI SICA

RITIRA LA MEDAGLIA IL NIPOTE GIULIA.

SALERNO

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR GIOVANNI DI DARIO

RITIRA LA MEDAGLIA LA FIGLIA ADELE.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR NICOLA GAMMALDI

RITIRA LA MEDAGLIA IL FIGLIO DOMENICO.

MEDAGLIA D’ONORE CONCESSA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR LEOPOLDO PASSANNANTI

RITIRA LA MEDAGLIA LA FIGLIA ERMINIA.