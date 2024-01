Frana su linea ferroviaria Salerno-Nocera Inferiore, la Regione scende in campo Il consigliere Cascone: ecco le misure adottate per ridurre i disagi all'utenza

Restano interrotti i collegamenti ferroviari tra Salerno e Nocera Inferiore, via Cava de' Tirreni. La Regione Campania in queste ore è scesa in campo per provare a ridurre al massimo i disagi per l'utenza. Il presidente della commissione Trasporti, Luca Cascone, nel ricordare che Trenitalia ha attivato bus sostitutivi, ha reso note le azioni messe in campo dalla Regione Campania al fine di ridurre i disagi agli utenti:

• la sospensione del cantiere della Gori nel Comune di Nocera Superiore sulla SS17 con intersezione su via Roma a partire da sabato 27 gennaio per 15giorni;

• l’attivazione di una fermata nei pressi della stazione di Nocera Superiore;

• il potenziamento delle corse, prevedendo durante le fasce pendolari corse ogni 15 minuiti e nelle altre fasce ogni 30 minuti.

Gli autobus sostitutivi effettueranno, da sabato 27 gennaio, le seguenti fermate:

- Salerno: Piazza Vittorio Veneto (piazzale stazione)

- Duomo Via vernieri direzione Napoli: fermata bus V. Roma altezza Provincia

- Duomo Via vernieri direzione Salerno: fermata bus SS 18 Lungomare Trieste p.zza Cavour;

- Cava dei Tirreni: palina bus Piazza De Marinis (piazzale stazione)

- Nocera Superiore: Piazzale stazione angolo V. Vincenzo Russo;

- Nocera Inferiore: fermata bus angolo Via B. Grimaldi.

Il programma di sospensione ed i relativi orari e percorsi delle corse sostitutive e aggiornamenti sono consultabili sul sito di Trenitalia. Sabato 27 gennaio sarà pubblicato il nuovo orario comprensivo delle modifiche richieste.