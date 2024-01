Salerno, donna cade al rione Carmine. Avella: "Ripristinare subito le strade" Appello del consigliere comunale del Psi: "Tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti"

"Strade sventrate al rione Carmine, urge il ripristino per evitare gravi conseguenze". E' l'appello lanciato dal consigliere comunale del Psi, Rino Avella in merito allo stato in vui versano alcune strade della città di Salerno. "E’ estremamente urgente provvedere al rifacimento della mezza carreggiata, così come da contratto. Al rione Carmine le strade, in particolare quelle interessate dai lavori per i sottoservizi, sono letteralmente sventrate. Qualche ora fa in uno dei tanti fossi è inciampata e caduta una signora mentre attraversava. Il Comune - spiega Avella - rischia di subire delle richieste economiche sia per i danni alle persone che alle auto. Il problema c’è e riguarda la sicurezza di pedoni ed automobilisti. Mi recherò presso gli uffici per verificare i tempi di ripristino dello stato dei luoghi. Anzi, per sollecitarli. A testimonianza di quanto segnalato, pubblico alcune foto scattate il 25 gennaio al Carmine in via Gelso, piazza Sinno e via San Giovanni Bosco", ha concluso Rino Avella.