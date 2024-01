Le bellezze del Cilento in "mostra" alla Borsa Internazionale del Turismo L'attività promozionale sarà curata dalla neonata associazione Cilento Autentico DMO

L'Associazione "Cilento Autentico DMO" è lieta di annunciare la sua partecipazione alla prossima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, uno degli eventi più attesi nel settore del turismo, in programma dal 4 al 6 febbraio 2024.

La neonata DMO (Destination Management Organizzation), impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio cilentano, sarà protagonista della conferenza stampa che si terrà il giorno domenica 4 febbraio alle 15 presso lo stand della Regione Campania.

La DMO è nata dalla collaborazione tra diverse realtà locali e grazie al lavoro di: Marco Sansiviero, presidente Nazionale FeNAlLP Turismo, Davide Michele Di Stefano, presidente Nazionale Assomare Italia, Matteo Martino, presidente associazione Terre del Bussento, Felice Merola, presidente associazione Albergatori di Palinuro, Sandro Legato, presidente Consorzio Cilento di Qualità, Sabato Pecoraro, presidente Nazionale FeNAlLP, Angelo Coda, presidente CilentoTurismo, Agostino Ingenito, presidente nazionale Abbac, Luigi Gatto, presidente nazionale Federtravel. Associazioni che hanno l'obiettivo di plasmare il Cilento come una destinazione turistica di eccellenza, autentica e sostenibile.

“Utilizzeremo questa occasione per presentare diverse iniziative mirate a promuovere il Cilento come destinazione turistica autentica e unica nel suo genere”, dichiara il presidente di Cilento Autentico DMO, Marco Sansiviero, che aggiunge. “Sono profondamente soddisfatto del grande lavoro sin qui svolto, che ha reso possibile riunire sotto un unico brand ben dieci diverse sigle associative sindacali rappresentative del le diverse tipologie dell’offerta turistica cilentana”.

“Cilento Autentico DMO” è un’organizzazione che si dedicherà alla gestione della destinazione turistica nel Cilento. Il suo impegno principale, in partenariato con gli enti istituzionali, è quello di promuovere il territorio attraverso la predisposizione di progetti sostenibili e piani strategici di sviluppo, la valorizzazione del patrimonio culturale e la creazione di esperienze autentiche per i visitatori.

Tra le iniziative che saranno presentate a Milano spicca certamente “Cilento in Treno”, un progetto messo in piedi dalla Federtravel Cilento, che mira a valorizzare il territorio incentivando l’uso del treno per raggiungere il nostro territorio. Una iniziativa tesa a sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza di usare il treno preferendolo ad altri mezzi di trasporto molto meno green.

Anche il digitale e l’innovazione saranno al centro della conferenza stampa in programma alla BIT, grazie alla presentazione dell’app "Enjoy in Cilento". Un'applicazione targata Fenailp Turismo, pensata per guidare i turisti alla scoperta delle bellezze del Cilento, offrendo informazioni dettagliate su attrazioni, eventi e servizi locali, con l’obiettivo di fornire all’utente uno strumento gratuito che valorizza e promuove i luoghi d’interesse turistico del Cilento, anche attraverso percorsi virtuali ed interattivi che consentono di vivere esperienze immersive in ambienti simulati, grazie al metaverso.

L’evento sarà anche l’occasione per riproporre il “Premio Giornalistico Cilento”: un riconoscimento che premia l'eccellenza nel giornalismo turistico, incoraggiando la diffusione di storie autentiche e coinvolgenti sulla destinazione cilentana. Il concorso, organizzato con il coinvolgimento dell’Ordine dei Giornalisti, prevede tre sezioni: carta stampata, televisione e social. I giornalisti partecipanti saranno ospiti in Cilento ed i premi previsti, in denaro e soggiorni in strutture ricettive del Cilento, verranno assegnati da una giuria presieduta da un giornalista RAI. Entrambe le iniziative beneficiano del patrocinio della Regione Campania e del Parco del Cilento.