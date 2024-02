Comandante e agente aggrediti, Rispoli: "Subito un comitato sicurezza" La richiesta al prefetto di Salerno

“Subito mezzi di dissuasione e autodifesa per la polizia municipale”. Lo chiede Angelo Rispoli, segretario provinciale Csa, a seguito dell’aggressione subita alla sede di Angri dal comandante e da un altro agente, ad opera di un cittadino esagitato. “Esprimiamo prima di tutto solidarietà e vicinanza alla comandante e al collega vigliaccamente aggrediti – afferma Rispoli – Scriveremo al Prefetto di Salerno per chiedere la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza, con l’audizione di tutte le organizzazioni sindacali di categoria. Il tema è la sicurezza degli operatori della polizia municipale. Questo episodio si aggiunge ad altri già avvenuti. Non è pensabile che in provincia di Salerno ci siano comandi dove il personale non è dotato di mezzi di autodifesa, come lo spray anti-aggressione o lo stesso taser”. Inoltre il segretario Rispoli pone il problema dei servizi esterni: “Ci deve essere un contingente minimo a supporto degli agenti che non devono lavorare da soli. Lanciamo un appello al Prefetto affinché convochi il prima possibile un incontro e venga diramata un’apposita circolare”.