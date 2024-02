Morto a 45 anni Cristian Vollaro, il cantautore di strada: oggi i funerali Lo piange tutto il centro storico di Napoli e la sua Vietri Sul Mare

A 45 anni è morto Cristian Vollaro, con la sua chitarra e la sua voce “l’ultimo menestrello” stregava chi lo ascoltava nel centro storico di Napoli.Originario di Vietri sul Mare, è stato stroncato da un male incurabile.

“Quelli come noi non mollano”, aveva scritto in uno dei suoi ultimi post su Facebook. Vollaro era diventato popolare nel 2015 dopo aver preso parte al programma televisivo di Mediaset "Tu sì que vales". Si era esibito con il suo brano in dialetto napoletano "È meglio ‘o cane ca tu".

Cordoglio dal pizzaiolo imprenditore Gino Sorbillo: “Ciao Cristian, con la tua voce accompagnavi dolcemente le nostre giornate ovunque nel centro antico di Napoli”, dai commercianti del centro storico che in un avviso funebre hanno scritto: "Adesso allieterai il cielo con la tua splendida voce e le tue melodie". Dolore condiviso anche dal sindaco di Vietri, Giovanni de Simone, che ha comunicato sui social il cordoglio suo e di tutta l’amministrazione comunale “per la perdita prematura del caro Cristian, apprezzatissimo musicista, che ha saputo portare la sua arte e il nome di Vietri in giro per il mondo con maestria e orgoglio”. Oggi i funerali del 45enne nella sua Vietri Sul Mare.