Vertenza Prysmian Fos, Bilotti: "La battaglia non si ferma, chiediamo soluzioni" La senatrice del Movimento 5 Stelle ha incontrato i lavoratori in presidio permanente

Nella giornata di ieri la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti si è recata presso il presidio permanente dei lavoratori della Prysmian Fos di Battipaglia davanti ai cancelli dell’azienda. Un incontro in cui la senatrice ha condiviso con gli operai le ultime novità dopo la risposta ricevuta in Senato dal Governo ed ha fatto il punto della situazione per l'incontro di domani al Ministero delle Imprese del Made In Italy, durante il quale dovrebbero essere comunicate le novità in merito ai possibili acquirenti.

“La battaglia non si ferma - sottolinea la senatrice Bilotti - e continua con ancora più intensità, sempre dalla parte delle aziende italiane, dei lavoratori e della tutela dei nostri asset strategici. La nostra priorità è assicurare che la transizione industriale avvenga nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e con la visione di una crescita inclusiva e responsabile. Confidiamo in una risoluzione positiva che possa rappresentare un modello di come industria, governo e comunità locali possano collaborare efficacemente per il bene comune”.