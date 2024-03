Riaperto il Viadotto Acquarulo sulla Cilentana, la soddisfazione di Federcepi Lombardi: boccata d'ossigeno per il territorio, ora interventi sul Superbonus

Riaperto al traffico veicolare, nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito, la Variante alla Strada Statale 18 “Cilentana”, dopo i lavori eseguiti in tempi record al viadotto Acquarulo, nel comune di Ceraso. Una vera e propria boccata di ossigeno in vista delle incombenti festività pasquali. Alla cerimonia di riapertura sono intervenuti, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, diversi sindaci del territorio, il responsabile di Anas Campania Nicola Montesano e il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi.

“Voglio ringraziare il sottosegretario Tullio Ferrante per il grande impegno profuso – dichiara il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – e per il mantenimento degli impegni presi a dicembre; la riapertura della variante alla Strada Statale 18 nei 90 giorni promessi, nonostante le difficoltà e anche le non favorevoli condizioni metereologiche, rappresentano una importante boccata d’ossigeno per la mobilità del Cilento e per tutta la provincia di Salerno. Ma rappresentano anche un bell’esempio di buona politica e di efficienza imprenditoriale: politica, amministrazioni, imprese, quando lavorano bene e all’unisono, possono raggiungere risultati confortanti e significativi”.

“Un sentito ringraziamento voglio rivolgere anche all’Anas – ha aggiunto ancora il presidente Lombardi – e alle imprese che con grande professionalità hanno operato sul viadotto”.

A margine dell’inaugurazione, il presidente Lombardi ha chiesto al sottosegretario Ferrante di intervenire “sullo scellerato blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per il Superbonus 110%; un provvedimento che ha bloccato tutte le attività in corso e che cancellerà lavori su oltre 120.000 abitazioni di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) nelle zone colpite dal sisma, nelle aree del cratere, per il superamento delle barriere architettoniche. Si è tanto parlato di attenzione per le classi sociali più povere e più deboli: con questo blocco si penalizzano proprio queste persone”.