Montesano sulla Marcellana è tra i cinque borghi più belli d’Italia Esulta il deputato Pino Bicchielli: "Continuiamo a lavorare per valorizzare questi territori"

“Un risultato straordinario frutto del lavoro di squadra, dell’amore per la propria terra”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati commenta lo straordinario successo raggiunto da Montesano sulla Marcellana, tra i cinque borghi più belli d’Italia nell’edizione 2024 de “Il Borgo dei Borghi”. “Il risultato raggiunto da Montesano sulla Marcellana ci spinge a lavorare sempre di più e sempre meglio per la valorizzazione dei nostri borghi, delle nostre aree interne. I miei complimenti ai tanti giovani che hanno scelto di non abbandonare la loro terra ma di restare e lottare giorno dopo giorno, ai cittadini che non si sono mai arresi allo spopolamento, piaga da debellare e all’amministrazione per il lavoro portato avanti fino ad ora - ha aggiunto l’onorevole Bicchielli -. Un risultato che non ha bandiere politiche, steccati ideologici, frutto dell’amore e della passione per le nostre meravigliose realtà. Noi continueremo a lavorare in questo senso, proprio di recente abbiamo nomina un responsabile del dipartimento provinciale Sviluppo delle realtà dell'entroterra a forte vocazione turistica ed è su questo percorso tracciato che andremo avanti senza sosta”.

Anche il sindaco Giuseppe Rinaldi ha commentato il risultato. "In apertura trasmissione la bravissima conduttrice Camilla Raznovich ha detto “…vi presento stasera i magnifici venti Borghi più belli di Italia”. Già in quel momento avevamo vinto! Poi la classifica, i video e pian piano la scalata fino all’inimmaginabile quinta posizione… cioè siamo tra i cinque paesi più belli di Italia di "Borgo dei borghi 2024". Risultato ottimo, eccellente, straordinario! Risultato frutto di tanto impegno, passione, orgoglio, unità territoriale! Grazie a chi di voi ha votato ogni giorno, siete stati fantastici! Da oggi ci crederemo ancora di più perché ne vale la pena", le parole del primo cittadino.