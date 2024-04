Turismo, la Fenailp incontra l'assessore Casucci: "Siamo sulla strada giusta" Sansiviero: "Gli elementi della prima bozza di regolamento rispondono alle esigenze di gestione"

Importante riunione operativa a Napoli, presso l’Assessorato al Turismo della Regione Campania, organizzata dall’assessore Felice Casucci e della dirigente del Settore Turismo, la dottoressa Romano. Fenailp Turismo e Cilento Autentico DMO hanno partecipato al tavolo operativo costituito per le DMO che ha visto la presenza dei rappresentanti istituzionali di diversi comuni campani, dei maggiori stackehokders del comparto turistico regionale, delle associazioni di rappresentanza oltre che delle DMO già costituite. L’incontro si è reso necessario per confrontarsi e discutere sulla bozza di documento approntato dalla Regione Campania in ordine alla predisposizione delle linee guida per il riconoscimento ed il funzionamento delle DMO regionali.

“Molto soddisfatto per l’esito della riunione che ha confermato la piena volontà della Regione Campania di procedere alla costruzione di un nuovo modello di governance in materia turistica, oggi non più rinviabile - ha dichiarato Marco Sansiviero, presidente della Fenailp Turismo e di Cilento Autentico DMO -. La strada intrapresa dall’assessore Casucci è

sicuramente quella corretta e gli elementi delineati già in questa prima bozza di regolamento sembrano rispondere alle esigenze di gestione delle destinazioni turistiche e delle imprese che vi operano. Il lavoro svolto sin qui dalla Fenailp Turismo, in stretta collaborazione con l’ente regionale e di aggregazione di tutte le sigle sindacali che oggi compongono la prima DMO del Cilento (Consorzio Cilento di Qualità, Associazione Albergatori Palinuro, Cilento Turismo, ABBAC, Federtravel Cilento, Terre del Bussento, Assomare) ha prodotto sin qui degli ottimi risultati e ha permesso di constatare che molti dei concetti da noi proposti hanno trovato spazio nella bozza di linee guida e questo ci conforta sulla correttezza di quanto proposto”.

“Siamo sempre più convinti - conclude il presidente Sansiviero - che la concretezza del lavoro e delle azioni rappresenti l’unico modo per raggiungere gli obiettivi prefissati a vantaggio e a tutela delle imprese rappresentate”.