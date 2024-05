Delegazione di imprenditori della Repubblica Ceca in tour nel Cilento È stata accolta da alcuni rappresentanti di Noi Moderati

È stata accolta da alcuni rappresentanti di Noi Moderati la delegazione di imprenditori e professionisti provenienti dalla Repubblica Ceca, giunta in provincia di Salerno nei giorni scorsi.

La delegazione, accompagnata da Mauro Ruggiero, (Giornalista, scrittore e amministratore dell’Istituto italiano di Cultura di Praga - Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Ceca), ha visitato il Cilento dal 7 al 14 maggio scorso: un viaggio alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni legati alla Dieta Mediterranea. Con base ad Acciaroli, in Pollica, la delegazione ceca ha trascorso una intensa settimana alla scoperta del Cilento: un serrato itinerario di visite presso scuole alberghiere, istituzioni, musei, aziende, associazioni culturali e ristoranti. La Delegazione ha partecipato a workshop e lezioni sui rudimenti della cucina pratica cilentana, terra di centenari: dalla preparazione della pasta fatta in casa al pesce azzurro, dalla pizza alla mozzarella, fino alla preparazione dell’olio d’oliva e di altri piatti e prodotti tipici della Dieta Mediterranea.

La visita non è stato solo un momento di narrazione culinaria e di scoperta delle bellezze naturalistiche del Cilento ma ha visto la delegazione ceca impegnata in visite ufficiali ed eventi culturali. Punti salienti del viaggio sono stati l’incontro con il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, la visita all’ Istituto d'Istruzione Superiore "Ancel Keys" di Castelnuovo, il concerto di Stefania Argentieri e Giuseppe Campagnola, organizzato dal musicista Marco Schiavo, presso la Fondazione Alario di Ascea. Momento importante dell’intero evento è stato rappresentato da una serie di importanti visite presso le sedi di spicco di importanti aziende cilentane.

All’interno del convegno di benvenuto, dedicato alla delegazione in visita, eccellente è stato l’intervento del senatore Andrea De Simone che, attraverso il suo libro di racconti culinari legati alla Tradizione, ha ben declinato il concetto di necessità di difesa identitaria al fine di non dimenticare, per sempre, quella che è la nostra Storia. In rappresentanza Istituzionale, l'assessore al Turismo di Albanella, Edoardo Vito che ha accompagnato la delegazione per l'intera giornata, è intervenuto rimarcando l'importante ruolo che oggi rappresentano le sinergie che è possibile creare mettendo in rete Istituzioni, Imprenditoria di eccellenza e le grandi potenzialità che il territorio sa esprimere.

"È nostro dovere custodire e valorizzare, fortemente, quanto di più bello possiede il nostro territorio anche attraverso eventi di questo tipo. L'ospitalità e le eccellenze paesaggistiche sono da sempre un grande valore aggiunto, uno strumento importante che unito alla profonda lungimiranza di una classe imprenditoriale rilevante, porteranno sempre più in alto il valore Delle nostre territorialità". Di grande spessore, poi, l’intervento di Claudio Pisapia di Culturitalia. Nella valorizzazione del Patrimonio identitario italiano, con l’approvazione dell’articolo 31 del decreto Made in Italy, Pisapia afferma che “la legge "Salernitana" per una norma identitaria così concepita, è proprio per dare opportunità ai territori minori emergenti "altre destinazioni"; ideata dalla nostra Associazione che nasce a Salerno e proposta dall’onorevole salernitano, Pino Bicchielli uomo del territorio e salernitano orgoglioso delle sue radici che l'ha difesa a spada tratta fino a farla approvare. Necessario sarà dare sempre più al Sistema di Destinazione e del manager di Destinazione del passaggio da identità locale ad identità competitive”.

“Siamo pieni di entusiasmo, mi faccio portavoce dell’intero gruppo. Gli imprenditori e i professionisti cechi presenti, inoltre, sono tutti studenti del corso di lingua e cultura enogastronomica italiana: "L'Italiano in Cucina", corso organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga, che si tiene ormai da due anni presso l’aula-laboratorio di cucina ospitata nella sede di Praga - ha dichiarato Mauro Ruggiero - Il corso è già alla sua II edizione e ci crediamo molto. L’ Istituto Italiano di Cultura di Praga, che lo scorso 2022 ha celebrato il primo centenario della sua esistenza, è molto attivo nel promuovere la lingua e la cultura italiane in Repubblica Ceca soprattutto attraverso una serie di iniziative mirate anche alla diffusione della Dieta Mediterranea”.

Di grande rilevanza, in chiusura, l’intervento di Luigi Cerruti, segretario provinciale Salerno di Noi Moderati “Siamo un territorio ricco di storia. Abbiamo tanto da raccontare e da offrire: non a caso l’Italia con Napoli e il Cilento, in particolare, sono tra le mete più ambite dai flussi internazionali. Non possiamo prescindere dal grande rispetto che va garantito al territorio con una Politica sana e fattiva che sappia valorizzarlo, in tutte le sue declinazioni - afferma Cerruti -. Partiamo da una visione e da una progettualità ben programmata che possa dare tutto il valore aggiunto che un territorio come il nostro merita. Amiamo la nostra patria, il territorio salernitano in particolare, e valorizziamone, insieme, il senso di Comunità”.