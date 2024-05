Offese social, Asia racconta: «Il commento di Mattarella mi ha reso più forte» Le parole della 14enne in un'intervista al "Mattino": "Da grande farò il chirurgo d'urgenza»

“Al presidente Mattarella dico grazie e spero di poterlo incontrare per farmi una chiacchierata e ringraziarlo dal vivo per il supporto che mi ha dato”. Sono le parole con cui Asia, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”, ha voluto ringraziare il capo dello Stato per il sostegno manifestato alla 14enne di Sala Consilina, affetta da un tumore e finita nel mirino degli haters. “Quando ho letto il commento del presidente sono rimasta senza parole, mamma ha iniziato a piangere, poi mi hanno scritto in tanti, un’ondata di affetto che mi ha emozionato. Ho sentito la voce di Maria de Filippi che mi ha mandato un messaggio».

Affetto che ha rafforzato la giovane salernitana, facendo passare in secondo piano anche la disavventura social avuta. «Non capisco perché le persone insultano le altre, le offendono senza motivo e non credo ci sia mai un motivo per offendere davvero», ha aggiunto Asia che in ogni caso ha deciso di non lasciare i social, strumento che l’ha aiutata durante i mesi trascorsi in ospedale a Napoli. Un periodo molto difficile, raccontato con lucidità dalla 14enne salernitana che, proprio nei reparti del nosocomio partenopeo, ha scoperto la sua vocazione. «Da quando mi hanno ricoverato ho scoperto che cosa voglio fare da grande; la chirurga d’urgenza e magari ricerca nel campo oncologico».