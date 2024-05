Viabilità, al via i lavori di messa in sicurezza ad Ascea sulla SR 447 L'intervento sarà realizzato dalla Provincia di Salerno

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. In particolare sono appena iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e interventi di ripristino alla Km.ca 5x430 della SR ex SS 447 nel Comune di Ascea. Il progetto prevede lavori di demolizione e messa in sicurezza della carreggiata, con il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale.