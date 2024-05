Vie del mare, fumata bianca per gli attracchi a Maiori e Cetara Trovata un'intesa in Prefettura, scongiurati gli aumenti

Si sbloccata la vertenza legata ai collegamenti via mare per la Costiera Amalfitana. Il vertice tenutosi nei giorni scorsi in Prefettura a Salerno è servito a delineare gli interventi da mattere in campo per consentire gli attracchi in sicurezza dei traghetti nei porti di Cetara e Maiori. In entrambi dovranno essere effettuati interventi al fine di contemperare le esigenze delle compagnie di navigazione e quelle di sicurezza richieste dalla Capitaneria di Porto. La fumata bianca consentirà anche di evitare gli aumenti che erano stati paventati a partire dal 1° giugno.