Salerno, la Guardia Agroforestale salva un esemplare di gheppio E' stato soccorso in via Calenda e condotto al centro veterinario di Eboli

Un giovane gheppio è stato tratto in salvo dagli operatori della Guardia Agroforestale Italiana. L'intervento è stato effettuato a Salerno, in via Salvatore Calenda, nel parco dell'ospedale "Da Procida". A segnalare il tutto è stato Angelo La Bella, già ispettore superiore della Polizia di Stato che ha contattato gli uffici della Guardia Agroforestale Italiana. Prontamente il presidente nazionale Antonio D'Acunto, coadiuvato dagli operatori Renato Alvino e Raffaele Bonacci, hanno soccorso l'uccello che aveva evidenti difficoltà di volo. Il gheppio, quindi, è stato portato al centro veterinario di Eboli dove è stato preso in carico dal dottor Quaranta. Dopo gli accertamenti di rito il rapace sarà trasferito presso il centro di recupero animali selvatici C.R.A.S. di Napoli.