Salerno: dal primo luglio i parchi cittadini chiuderanno a mezzanotte Il sindaco: "Famiglie, bambini e sportivi amano trascorrere qualche ora serale in più all'aperto"

Da lunedì 1 luglio variano gli orari di chiusura dei Parchi cittadini del Comune di Salerno. Fino al 31 ottobre, infatti, i parchi del Galiziano, Arbostella e Galloppo - così come avviene per il Parco del Mercatello già dal 29 aprile - chiuderanno a mezzanotte. I cancelli degli altri parchi e giardini, invece, saranno chiusi alle ore 23. Gli orari di apertura restano invariati.

"Sin dall’inaugurazione del Parco del Mercatello, abbiamo registrato una gran voglia dei nostri concittadini di vivere i tanti parchi dislocati in città. In concomitanza con il periodo estivo, dunque, sono tante le famiglie, i bambini, gli sportivi, i possessori di amici a quattro zampe che amano trascorrere qualche ora serale in più nei parchi. Per questo motivo abbiamo deciso di variare l’orario di chiusura fino alla fine di ottobre", a dirlo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.