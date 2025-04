Rogo di rifiuti a Scafati, Borrelli: "Sembra di stare in una zona di guerra" Il deputato: "Garantire la massima sicurezza per i residenti nelle aree interessate dalla nube"

L'ex consigliere comunale di Scafati, Nicola Cascone ha chiesto l'intervento di Francesco Emilio Borrelli per la situazione legata all'incendio divampato la scorsa settimana in un deposito di rifiuti. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Italiana ha effettuato un sopralluogo per toccare con mano la situazione.

“Sembra di stare in una zona di guerra", ha commentato Borrelli dopo il sopralluogo effettuato a Scafati. “E’ tutto distrutto dalle fiamme e non c’è stata nessuna evacuazione per i residenti che abitano e pochi metri dall’impianto di rifiuti speciali. L’area adesso è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri e chiedo che vengano effettuate indagini approfondite per appurare la matrice dell’incendio. Quanto accaduto a Scafati è l’ennesimo episodio che mette a rischio la salute dei cittadini e l’ambiente. È inaccettabile che eventi del genere continuino a verificarsi senza un piano di prevenzione efficace e immediato. Chiedo alle autorità competenti di fornire indicazioni chiare alla popolazione e di garantire la massima sicurezza per i residenti nelle aree interessate dalla nube tossica”.