Salerno, 11 luglio 2024, si fa la storia: finalmente decolla l'aeroporto Il "Costa d'Amalfi" diventa operativo: primi voli e passeggeri entusiasti. "E' un sogno"

Le operazioni di rullaggio del Volotea, aeromobile di una delle quattro compagnie che sono operative da oggi, calpestano l'asfalto della storia. Per Salerno e la Campania è una data da segnare sul calendario: dopo decenni d'attesa l'aeroporto "Costa d'Amalfi" è finalmente realtà.

Appuntamento fondamentale per la seconda città della Campania, unica grande regione d'Italia a non avere un secondo scalo di riferimento. Fino ad oggi, con il taglio del nastro dell'aeroporto.

Primo atteraggio alle 8:25 da Milano Malpensa, poi a seguire il primo decollo dalla Campania. Oltre Volotea, Easy Jet, Ryanair e Universal Air sono le compagnie che - sotto la regia di Gesac - hanno scommesso su Salerno. Ai voli di linea si aggiungeranno le destinazioni charter per le destinazioni estive.

Inaugurazione con Matteo Salvini e Vincenzo De Luca, ma l'aerostazione è già strapiena di viaggiatori, dipendenti e addetti ai lavori. Salerno guarda con fiducia al futuro e punta sul turismo per rilanciare l'occupazione.

"Per noi della Segreteria FiltCgil di Salerno è un traguardo straordinario, considerando l’impegno che da oltre vent’anni mettiamo in campo e che abbiamo profuso anche nei momenti più bui di questo estenuante percorso di gestazione logistico e amministrativo. Fortunatamente, questo impegno ha fatto sì che il sogno dell’aeroporto diventasse realtà. Siamo consapevoli che si tratta di un punto di partenza e lo accogliamo con tanta soddisfazione, ma continueremo necessariamente il nostro lavoro sindacale, teso alla salvaguardia e alla crescita dei posti di lavoro, allo sviluppo dell’infrastruttura e dell’intero territorio provinciale di Salerno - scrive Gerardo Arpino, segretario generale della Filt Cgil -. Tutto è pronto: gli operatori aeroportuali sono già da qualche giorno vestiti di tutto punto con le nuove divise di ordinanza, i sistemi di controllo e sicurezza sono stati integralmente revisionati e abilitati all’uso, i parcheggi sono stati attrezzati con colonnine per il pagamento e con segnaletica orizzontale e verticale, e le strade di accesso alla struttura, da via Magellano passando per l’Aversana fino a via Olmo, sono state riasfaltate nelle ultime ore. Adesso tocca solo ai protagonisti dello spettacolo, ai passeggeri, riempire l’infrastruttura e calcare il piazzale di accesso per scendere o imbarcarsi sugli Airbus e i Boeing delle note compagnie che sorvoleranno i cieli salernitani. Tutto è pronto: sarà una notte insonne, ma sicuramente “questa notte è ancora nostra", le riflessioni condivise con il responsabile del dipartimento trasporto aereo, Gianluca Petrone.