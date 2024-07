Anche a Salerno la mobilitazione dei dipendenti Carrefour La vertenza per il futuro dei lavoratori della catena di supermercati

Al grido di "il contratto non si tocca" si è tenuta ieri la manifestazione organizzata dai lavoratori salernitani ex Carrefour presso il supermercato di via Posidonia 132, nel quartiere Pastena a Salerno. Diversi i lavoratori che si sono uniti per esprimere le loro preoccupazioni e chiedere garanzie riguardo al futuro occupazionale e contrattuale degli ex dipendenti Carrefour, attualmente sotto la gestione di Geodesia.

Nelle scorse settimane la Geodesia ha confermato l’esistenza di trattative avanzate con la società Multicedi, che dovrebbe acquisire tutti i mercati della Regione Campania entro settembre 2024. Con quest'ultima società si andrebbe ad applicare un contratto diverso da quello attuale, che vedrebbe i lavoratori perdere tutto quello che hanno acquisito in questi anni. Un contratto definito "pirata" dai lavoratori stessi, proprio perché non darebbe garanzie su straordinari e altre voci importanti sul fronte della retribuzione.

Il segretario provinciale della Ugl Terziario Salerno, Nunzio Pappacena, ha dichiarato: "La partecipazione di oggi dimostra quanto sia forte la preoccupazione dei lavoratori. Non permetteremo che l'azienda acquirente applichi un contratto nazionale di categoria diverso da quello esistente. Siamo pronti a mettere in atto azioni di sciopero permanenti se necessario".

Durante la manifestazione, Pappacena ha sottolineato le responsabilità di Geodesia nella gestione fallimentare dei supermercati, che ha portato a una continua perdita di fatturato. "La pessima gestione da parte di Geodesia ha causato una continua perdita di fatturato in supermercati che hanno sempre prodotto redditi interessanti", ha affermato Pappacena. "La nostra mobilitazione non si fermerà finché non avremo la certezza che i diritti dei lavoratori saranno rispettati".



L'evento ha visto la presenza attiva, oltre che dell'Ugl Terziario provinciale, delle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil, evidenziando l'unità dei sindacati nella difesa dei diritti dei lavoratori.



La manifestazione di ieri è stata solo l'inizio di una serie di azioni di protesta programmate per garantire la continuità contrattuale e occupazionale dei lavoratori coinvolti nella possibile acquisizione dei punti vendita da parte di Multicedi. La prossima data importante per la vertenza è quella del 19 luglio. Data entro la quale Carrefour potrebbe ancora esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei punti vendita.