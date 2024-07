Nocera Inferiore, l'ultimo dono di Simona Sereno: raccolta fondi per la ricerca La 21enne ha lottato a lungo contro la leucemia, il messaggio dei familiari

Lo scorso 30 giugno veniva a mancare all’affetto dei suoi cari la giovane Simona Sereno, di soli 21 anni. La storia di Simona e della sua lotta contro la leucemia ha commosso la cittadinanza intera di Nocera Inferiore che si è stretta con affetto intorno alla sua famiglia. Certi di interpretare il suo desiderio, in occasione dei funerali, la famiglia di Simona ha dato vita ad una raccolta fondi a favore della ricerca scientifica presso la Fondazione Bambino Gesù.

Riportiamo oggi un messaggio di ringraziamento da parte della famiglia di Simona.

“Nei nove anni di cure presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, Simona era diventata una bandiera, e così pure nell’associazione di sostegno “Una rete per noi”, che contribuiva ad animare. Con ADMO Lazio andava in giro per le piazze e i licei della Capitale a portare la sua esperienza per spingere i ragazzi a tipizzarsi ed iscriversi al registro italiano dei donatori di midollo osseo. È stata una studentessa universitaria brillante, finché la malattia gliel’ha permesso. Aveva un talento speciale per la bellezza e le sue creazioni raccontano del grande amore che metteva nel fare le cose. La generosità e l’affetto di chi ha conosciuto Simona hanno consentito di raccogliere l’incredibile somma di 3282,00 euro, trasferiti alla Fondazione Bambino Gesù – destinazione ricerca scientifica - con bonifico bancario in data 11 luglio. Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno partecipato”.