Ferrovia per Cilento e Calabria, agonia senza fine: niente treni dal 22 al 26 Dopo l'incidente ferroviario a Palinuro, prevista la sospensione della circolazione

Si preannunciano altri giorni di passione per pendolari e turisti sulla linea Battipaglia-Sapri, snodo cruciale che collega l'Italia alla parte meridionale della Campania e alle altre regioni del Sud. I tempi per il ritorno alla normalità si allungano, in attesa delle indagini della Procura dopo lo svio di un treno merci nei pressi della stazione di Centola-Palinuro.

In questi giorni percorrenza su un solo binario, con limitazioni e ritardi. Ma l'agonia è destinata a continuare.

Rfi, infatti, informa che dal 22 al 26 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa e dunque si registreranno cancellazioni a raffica per i treni Frecce, Intercity e regionali.

"La società, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione", si legge nella nota della società.

Da venerdì 26 luglio Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia-Sapri, ma la capacità di offerta tra Campania e Calabria continuerà a essere ridotta e i treni potranno registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

In caso di rinuncia alla partenza è previsto il rimborso totale del biglietto, mentre in questi giorni di disagi Rfi ha rafforzato l'assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate dalle criticità.