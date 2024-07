Truffe agli anziani, Pessolano: "Il Comune faccia la propria parte" Appello del consigliere comunale del gruppo "Oltre"

"Quello delle truffe agli anziani è un fenomeno da contrastare con ogni mezzo: è un dovere delle istituzioni supportare l'impegno quotidiano e costante dell'Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto dei numerosi raggiri compiuti ai danni di persone che, per la loro età, sono particolarmente fragili ed esposte al rischio di essere truffate da chi, oltre che privo di rispetto e buon senso, commette anche gravi violazioni della legge".

Lo afferma il consigliere comunale di Oltre, Donato Pessolano. "Da carabiniere, non posso che fare un plauso al comandante della Stazione "Salerno Duomo", Pasquale Santoriello e ai suoi collaboratori, impegnati in prima linea in un'operazione di contrasto a questo fenomeno. Sette persone, tutte di origine campana, sono state arrestate, infatti, non solo con l'accusa di aver commesso truffe aggravate ai danni di anziani ma anche di aver perpetrato i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti in abitazione, furti di autovetture, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Al contempo, da consigliere comunale ritengo che non si possa restare indifferenti dinnanzi a questi fenomeni: è opportuno che il Comune faccia la propria parte in modo più energico ed efficace per migliorare la sicurezza del territorio".