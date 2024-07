Da stasera stop ai treni tra le stazioni di Battipaglia e Sapri Il servizio verrà ripristinato venerdì 26 luglio. Ritardi e cancellazioni

Da stasera e fino a venerdì 26 luglio sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Battipaglia e di Sapri, in provincia di Salerno. A deciderlo Trenitalia per permettere i lavori di ripristino della linea dopo l'incidente avvenuto lo scorso 9 luglio quando si è verificato lo svio di alcuni carri centrali di un treno merci nei pressi di Centola. Lo stop scatterà alle ore 22 di oggi, lunedì 22 luglio, con inevitabili ripercussioni per i viaggi lungo la direttrice nord-sud del paese.

A partire da stasera infatti si registreranno cancellazioni, limitazionie ritardi per i treni Frecce, Intercity e regionali. Le Frecce che viaggiano verso sud termineranno la loro corsa a Salerno o a Battipaglia, mentre quelle che viaggiano verso nord, e che partono da Reggio Calabria, si fermeranno a Sapri. Per garantire il servizio nel tratto interessato, sono previsti collegamenti bus tra Salerno, Battipaglia e Sapri. Per tutta la durata dell’interruzione non circoleranno gli Intercity Notte delle tratte Milano-Siracusa, Torino-Reggio Calabria e Roma-Siracusa-Palermo ed alcuni Intercity giorno della tratta Roma-Reggio Calabria e Roma-Siracusa/Palermo. Tutti gli altri Intercity giorno circoleranno tra Roma e Battipaglia e tra Sapri e Reggio Calabria e, per garantire la continuità territoriale, sono previsti anche collegamenti bus tra Battipaglia e Sapri.