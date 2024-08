Incendio sul monte Bonadies, bonifica in corso ma le strade restano chiuse Maestranze al lavoro, corsa contro il tempo per il ripristino della viabilità

Maestranze al lavoro, proseguono le attività di bonifica e ripristino dei versanti del monte Bonadies a Salerno. L'altura che domina la città capoluogo è stata interessata da un rogo che ha distrutto almeno 6 ettari di bosco.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato l'ordinanza che prevede la chiusura delle strade della zona, che conducono al castello Arechi ma anche all'area degli ex caselli dell'autostrada A3.

Sul posto, per seguire l'attività di bonifica, il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori. Sopralluogo anche della Polizia stradale, dal momento che lo stop alla circolazione finisce con l'avere pesanti ripercussioni anche sulla viabilità autostradale in uno dei periodi più trafficati per via dell'esodo estivo.