Maxi esodo sotto al sole: code, rallentamenti e disagi nel Salernitano Traffico tra Atena Lucana e Sala Consilina per via di un incendio

Il caldo torrido di queste ore ha reso ancora più complicato il maxi esodo estivo che ha visto protagonisti milioni di italiani. In vista del Ferragosto tantissimi vacanzieri si sono messi in viaggio per raggiungere le località di mare o di villeggiatura. Flussi diretti soprattutto verso sud e che hanno provocato inevitabili rallentamenti sulle strade campane. Code alla barriera dell’A30 di Mercato San Severino e nei punti più sensibili dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Incolonnamenti si sono verificati anche tra San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano, nel tratto iniziale dell’autostrada che collega Salerno con Reggio Calabria. Disagi per gli automobilisti che hanno dovuto combattere soprattutto con le temperature roventi: la protezione civile regionale ha prorogato fino a lunedì l’allerta per ondate di calore, invitando alla prudenza soprattutto i soggetti fragili.

Nel pomeriggio si sono verificati rallentamenti anche tra gli svincoli di Atena Lucana e Sala Consilina a causa di un incendio. Vigili del fuoco ed Anas sono intervenuti per sedare le fiamme e consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.