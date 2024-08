Asl: partono i concorsi per personale infermieristico e assistenziale 200 i posti a tempo indeterminato per gli infermieri, 200 per gli operatori sociosanitari

L'Asl Salerno, con quattro provvedimenti approvati nella giornata di oggi, da avvio ai concorsi per le figure assistenziali. Sono 200 i posti a tempo indeterminato per gli infermieri, 200 per operatori sociosanitari, 10 per i fisioterapisti. Approvato anche il concorso per l’assunzione di 10 psicologi da inserire nella dotazione organica dell’Azienda a tempo indeterminato.

Con l’indizione dei concorsi, grazie anche al lavoro della Regione Campania, si dà seguito alle direttive strategiche che il Direttore Generale Gennaro Sosto ha imposto sin dall’insediamento, in continuità con la rilevante mole di procedure che sono state già espletate per altri profili nell’ultimo periodo.

Una serie di concorsi importanti, attesi da decenni, che hanno l’obiettivo di porre un freno alle carenze d’organico, alla riqualificazione e al ringiovanimento della dotazione organica.

“Da tempo lavoriamo per costruire i presupposti per avviare i concorsi oggi pubblicati. Avevamo promesso che sarebbe stata l’ultima estate di sofferenza, i concorsi pubblicati vanno nella direzione di rinforzare per i prossimi decenni la dotazione organica e di dare nuovo impulso agli Ospedali e ai Distretti della ASL” ha dichiarato il Direttore Generale, l’Ing. Gennaro Sosto “Abbiamo previsto anche delle nuove figure, con percorsi specifici sull’assistenza territoriale, da destinare ai nuovi modelli di assistenza più prossimi ai cittadini”.

Ulteriore novità è quella della configurazione del personale per l’assistenza territoriale e per le nuove strutture distrettuali degli Ospedali e delle Case della Comunità e Centrali Operative Territoriali. Per gli infermieri, atteso un numero importante della nuova e innovativa figura professionale prevista dal DM 77. Saranno 50 gli IFoC – infermieri di famiglia e di comunità – a cui è richiesto il titolo specifico del master di I livello universitario in infermieristica di Famiglia e di Comunità e che saranno destinati alle nuove Strutture per l’assistenza territoriale.

Anche per gli OSS, la metà dei posti messi a concorso sarà destinata alle Strutture territoriali aziendali.

Pubblicato anche il concorso per assumere 10 professionisti sanitari della riabilitazione - fisioterapisti - destinati ai Servizi aziendali, che andranno a completare gli organici delle Strutture dell’Asl Salerno. A questi si aggiunge un ulteriore bando di concorso pubblico, a tempo indeterminato, di 10 posti per dirigenti psicologi per le esigenze aziendali.

Tutte le informazioni e i bandi sono reperibili sul sito dell’ASL Salerno all’indirizzo www.aslsalerno.it.