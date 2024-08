Battipaglia, 4 ore in ambulanza per Tac guasta. Santoro: "Si faccia chiarezza" L'esponente della Lega: "Andremo fino in fondo per appurare le responsabilità"

A Battipaglia succede che un Triage post-incidente diventi una via Crucis: a causa di una Tac guasta, e con la nuova Tac ancora in deposito, una vittima di incidente stradale resti per 4 ore in ambulanza in agonia. Il consigliere comunale di Salerno, Dante Santoro commenta la vicenda e annuncia approfondimenti. "Ascoltare la storia di chi, a causa di disservizi nella sanità campana subisce ore e giorni di stenti nei pronto soccorso, ormai non fa più scalpore e questa è la conseguenza di una malagestione cronica e incancrenita della più importante competenza dell'Ente Regione Campania - afferma Santoro -. La cosa è ancora più beffarda se approfondiamo il caso avvenuto a Battipaglia con un apparecchio guasto ed un altro nuovo in deposito, mentre restava per ore una vittima di incidente in ambulanza senza sapere quale sorte lo aspettasse. Andremo fino in fondo per capire le responsabilità e fare in modo che ciò non accada mai più, nel frattempo esprimo solidarietà alle vittime della malasanità campana e agli operatori sanitari costretti a fare i salti mortali per esercitare il proprio lavoro al netto di disservizi ormai permanenti causati da chi ci governa", conclude Santoro.