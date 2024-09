Aeroporto "Costa d'Amalfi", il Regno Unito è più vicino: ecco le nuove rotte Jet2.com e Jet2holidays annunciano collegamenti dal 2025 per Manchester e Birmingham

Salerno e la Gran Bretagna ancora più vicine, dopo l'annuncio di queste ore da parte di Jet2.com e Jet2holidays.

I clienti che viaggiano dagli aeroporti di Birmingham e Manchester, a partire da maggio 2025, avranno a disposizione una nuova porta d'accesso per la Costiera Amalfitana. I nuovi voli offriranno, inoltre, ai cittadini italiani un comodo collegamento alle città di Birmingham e Manchester e alle aree circostanti. Con quello di Salerno diventano 9 gli scali dov'è operativo il gruppo britannico.

"Jet2.com e Jet2holidays, dal 26 maggio al 29 settembre 2025, offriranno collegamenti settimanali, ogni lunedì, verso la Costiera Amalfitana dai due aeroporti del Regno Unito, Birmingham e Manchester, con entrambe le rotte operate in esclusiva - si legge nella nota -. Jet2holidays ha messo in vendita anche una serie di nuovi hotel situati in Costiera Amalfitana, con possibilità di prenotarsi nelle località di Amalfi, Positano, Ravello e Vietri sul Mare. Inoltre, a disposizione dei vacanzieri, anche il nuovissimo resort di Jet2holidays nella città di Salerno, antica città portuale vicina alla famosa Costiera Amalfitana ed altre attrazioni turistiche, che vanta un importante patrimonio culturale".

La Divina si conferma una delle mete privilegiate per i turisti del Regno Unito, che ora potranno raggiungere con maggiore facilità.

Steve Heapy, CEO di Jet2.com and Jet2holidays, ha dichiarato: “Il lancio dell'aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi per l'estate del 2025 è un'ulteriore dimostrazione del nostro continuo impegno ad investire in Italia. Oltre ad offrire ai clienti e agli agenti di viaggio una maggiore scelta per le vacanze in questa destinazione iconica, abbiamo ampliato a nove il numero degli aeroporti italiani in vendita. Siamo lieti di annunciare la possibilità di prenotare fin da ora una selezione di hotel in tutta la Costiera Amalfitana e la regione circostante ed entusiasti del nuovissimo resort nella meravigliosa città portuale di Salerno”.

La guida del gruppo ha aggiunto: “Siamo felici di avviare questa fantastica collaborazione con l'aeroporto e di costruire relazioni più forti con albergatori e partner del settore. La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni più famose al mondo e sicuramente i nuovi voli e pacchetti vacanze riscuoteranno un grande successo fra coloro che vogliono esplorare questa meta iconica con i suoi borghi dipinti a pastello e la costa mozzafiato. Non vediamo l’ora di portare i clienti in una meritata vacanza in Costiera Amalfitana e a Salerno e sappiamo che il nostro servizio clienti VIP e l'approccio al lavoro con partner in tutta la regione saranno l'abbinamento perfetto con questa destinazione così attrattiva."

Soddisfatto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac: “L’arrivo all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi della nuova compagnia aerea Jet2.com e di Jet2holidays, il più grande tour operator del Regno Unito, conferma l’importanza strategica del secondo scalo della Campania per lo sviluppo economico della regione e l’elevato appeal che il territorio esercita sul mercato estero, grazie alle sue inestimabili bellezze culturali e paesaggistiche. Con i nuovi voli, tantissimi turisti potranno più agevolmente scegliere la nostra regione come destinazione, con importanti ricadute per tutta la filiera turistica e, allo stesso tempo, i cittadini hanno a disposizione più opzioni per volare nel Regno Unito a tariffe competitive”.