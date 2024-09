Salerno, il regolamento della Polizia Municipale resta fermo al palo La FP Cgil Salerno: “Necessaria l’approvazione nel prossimo Consiglio Comunale”.

La Funzione Pubblica CGIL Salerno, con nota del 4 ottobre 2023, sollecitava l'Amministrazione comunale di Salerno all'approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana che, secondo il sindacato, rappresenta un vulnus determinante per l'operatività del corpo di Polizia Municipale della città.

Dopo ulteriori solleciti e grazie al lavoro degli uffici preposti di via dei Carrari, il nuovo regolamento fu posto, per approvazione, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dello scorso 26 marzo.

All'ultimo momento il punto venne stralciato in quanto, probabilmente, erano stati rilevati errori formali quando non sostanziali. A distanza di sei mesi, il testo in oggetto non è stato più portato all'attenzione del Consiglio Comunale facendo perdurare le difficoltà operative degli agenti alle prese ancora con una serie di ordinanze sindacali al limite della legittimità, tenuto conto che l'utilizzo di tale strumento dovrebbe ascrivere le caratteristiche di contingibilità ed urgenza sicuramente non individuabili in dispositivi che vengono reiterati per anni.

La FP CGIL Salerno chiede all’Amministrazione, agli assessori Rocco Galdi e Claudio Tringali, le motivazioni del perdurante ritardo nell'approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana sollecitando, nel contempo, una rapida risoluzione delle eventuali criticità e l’approvazione nel prossimo Consiglio comunale.