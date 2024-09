Salerno, Celano chiede chiarezza sull'impianto polivalente "San Matteo" Interrogazione presentata dal consigliere comunale di Forza Italia

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno, Roberto Celano ha presentato un'interrogazione sull'impianto polivalente "San Matteo" di Mariconda. Per l'esponente dell'opposizione, infatti, ci sarebbero dubbi sulle modalità con le quali è stata concessa la gestione. In particolare Celano ha chiesto all'Amministrazione di sapere se "attualmente l’impianto è ancora affidato alle “Politiche sociali” o è ritornato nelle competenze dell’impiantistica sportiva; se la società che da 21 anni circa gestisce l’impianto è ancora titolata alla gestione; se e quando si intenda, finalmente, addivenire ad un bando pubblico trasparente per l’affidamento di tutti gli impianti di quartiere".

Di seguito l'interrogazione integrale depositata dall'esponente di Forza Italia:

Il sottoscritto, Roberto Celano, Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE:

- l’impianto sportivo polivalente “San Matteo” di via Premuda a Mariconda, nel 2003, con affidamento diretto temporaneo, fu assegnato alla società “Sporting S. Matteo”, pare costituitasi pochi mesi prima il rifacimento del manto erboso, preferita ad altra società che pure aveva fatto richiesta;

- per 10 anni è stato affidato alla suddetta società sportiva;

- nel 2013/2014 è stato emanato bando di gara, poi sospeso, non solo per il suddetto impianto ma anche per altri impianti di quartiere;

- nel frattempo, anche dopo la sospensione del bando, il gestore è rimasto lo stesso;

- dal 2016, a seguito di nuova ristrutturazione, l’impianto in questione non è più gestito dall’impiantistica sportiva ma è passato nelle competenze del settore ”Socio-formativo”;

- il gestore anche a seguito del passaggio ad altro Settore è rimasto lo stesso;

- nel 2024 si ripropone nuovamente il problema del rifacimento del manto erboso e la struttura allo stato sarebbe inagibile.

TANTO PREMESSO

Chiede per sapere

- se attualmente l’impianto è ancora affidato alle “Politiche sociali” o è ritornato nelle competenze dell’impiantistica sportiva;

- se la società che da 21 anni circa gestisce l’impianto è ancora titolata alla gestione;

- se e quando si intenda, finalmente, addivenire ad un bando pubblico trasparente per l’affidamento di tutti gli impianti di quartiere.