Salerno, istituto Genovesi Da Vinci: accordo sulle aule Questa mattina protesta davanti alla Provincia di Salerno

Il Liceo Genovesi Da Vinci riavrà la disponibilità di 5 aule, gli alunni del Regina Margherita, ospiti del plesso di via Sichelgaita, saranno ospitati negli spazi della scuola Pirro e in alcuni spazi del tribunale. E' quanto ottenuto dopo la protesta di questa mattina in Provincia, la dirigente Lea Celano ha incontrato il presidente Franco Alfieri con una delegazione di alunni, mentre un gran numero di studenti si è riunito all'esterno di palazzo Sant’Agostino.

Grazie a d un'intesa tra Comune e provincia di Salerno rientrata l'emergenza.