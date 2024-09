Violenza in corsia, al "Ruggi" danneggiata la porta del reparto di Pediatria La Fp Cgil tuona: "La tutela del personale è una responsabilità che non può essere trascurata"

La FP CGIL Salerno esprime la più ferma condanna nei confronti dell’atto di violenza perpetrato contro gli Operatori Sanitari della UOC Pediatria del Presidio Ospedaliero Ruggi la sera del 21 settembre 2024. La porta d’ingresso del reparto è stata gravemente danneggiata a seguito di un’aggressione che poteva avere conseguenze molto gravi. Sul posto sono subito intervenute le guardie interne e l’accaduto è stato denunciato alle forze di polizia.

"Riteniamo inaccettabile qualsiasi forma di aggressione nei confronti di chi dedica la propria vita a curare e assistere i pazienti - tuona la Fp Cgil -. In questo momento di difficoltà, estendiamo la nostra solidarietà agli operatori sanitari coinvolti. La sicurezza degli operatori sanitari è una priorità assoluta e non può essere compromessa. È inaccettabile che gli operatori sanitari siano esposti a situazioni di violenza sul luogo di lavoro. Per quanto sopra esposto la scrivente chiede a quanti in indirizzo ed a ognuno per la propria competenza interventi decisi per garantire la sicurezza di chi dedica la propria vita a prendersi cura degli altri.

“La tutela del personale è una responsabilità che non può essere trascurata. Occorre agire con determinazione per creare ambienti di lavoro sicuri e protetti. La FP CGIL rimane vigile e pronta a promuovere azioni a difesa della sicurezza e del benessere degli operatori sanitari in ogni contesto lavorativo. Sarà utile l’incontro convocato dal Prefetto martedì mattina proprio su questo fenomeno che non riesce ad arrestarsi in alcun modo”.