San Marzano sul Sarno: al via le domande di partecipazione al progetto "Gol" Vi potranno prendere parte le persone fino a 65 anni d’età, residenti in Campania

A San Marzano sul Sarno al via le domande di partecipazione al progetto "Gol", ovvero Garanzia occupabilità lavoratori, a cui potranno prendere parte le persone fino a 65 anni d’età, residenti in Campania, e che sono considerati lavoratori fragili o vulnerabili, inseriti anche in progetti o interventi volti all’inclusione sociale.

L’iniziativa ha preso il via dopo l’ ufficialità di una delibera, firmata dal primo cittadino di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata, dall’assessore con delega alle Politiche sociali, Colomba Farina, e dell’intera giunta comunale, e prevede l’indirizzo a partecipare come soggetto ospitante all’Avviso del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu, con convenzione con l’ ente promotore, per l’immissione nel mercato del lavoro dei soggetti ritenuti fragili attraverso la presentazione di una domanda, presso il Centro dell’impiego di Scafati e, dopo la presa in carico della richiesta, il soggetto potrà esprimere preferenza in merito al campo nel quale effettuare il suo tirocinio.

Le domande possono essere presentate entro il prossimo 23 ottobre, e tutte le informazioni, insieme alle posizioni aperte, sono riportate sul portale ufficiale dell’Ente comunale.



“Questo è decisamente un grande traguardo raggiunto - ha detto l’assessore Colomba Farina - poiché mira all’immissione sul mercato lavorativo di soggetti fragili, che, attraverso questi tirocini potranno riscoprire la loro importanza sociale ed anche e soprattutto la loro indipendenza. Sono felice che il nostro Comune abbia potuto garantire tale servizio”.