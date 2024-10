Inchiesta Alfieri, nuovi sviluppi: la Finanza negli uffici di Cascone Perquisizione della Finanza su disposizione della Procura: "Chiarirò tutto"

Nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura di Salerno sulla presunta corruzione al Comune di Capaccio Paestum: la Guardia di Finanza ha effettuato una serie di perquisizioni nei confronti di cinque persone.

Le fiamme gialle hanno fatto tappa negli uffici del consigliere regionale Luca Cascone, eletto nella circoscrizione elettorale di Salerno per la lista "De Luca Presidente". I militari avrebbero fatto visita anche presso gli uffici della Provincia di Salerno, Ente di cui Alfieri è presidente.

Oltre le sei persone destinatarie di misure cautelari, l'inchiesta in queste ore si sarebbe allargata ad altri cinque esponenti del mondo politico, imprenditoriale e istituzionale.

Nei giorni scorsi il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha sospeso Alfieri sia dalla carica di sindaco che di presidente.

"Dopo le diverse “imprecise” anticipazioni giornalistiche siamo arrivati all'acquisizione di documenti. La migliore occasione non solo per spiegare nell'unica sede competente i miei comportamenti, ma anche per dimostrare il supporto fattivo spesso lontano dai riflettori". Così, in un post social, il consigliere regionale Luca Cascone conferma l'attività investigativa della Guardia di finanza.

"Fiducia assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché - nonostante ci sia chi specula su tutto - sono sereno, anzi serenissimo, io sono una persona perbene! Totale fiducia nell’attività degli inquirenti e della magistratura. Il mio unico pensiero va alla mia famiglia cui - mio malgrado - creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno", le parole dell'esponente deluchiano a Palazzo Santa Lucia.