Appalto ospedale Ruggi, nuovo stop dell'Anac: si allungano ancora i tempi L'Anticorruzione ha riscontrato delle pendenze penali in un'azienda, che dovrà essere sostituita

Un percorso ad ostacoli: è quello che riguarda il nuovo ospedale di Salerno, per il quale la Regione Campania ha previsto un finanziamento da oltre 400 milioni di euro per regalare al territorio un "Ruggi" rinnovato.

L'Autorità nazionale anticorruzione, infatti, ha riscontrato pendenze penali (per difformità urbanistiche) tra alcune aziende del raggruppamento d'imprese che si è aggiudicato i lavori.

Di qui la richiesta formalizzata dalla Regione all'attività capofila di individuare, in tempi rapidi, un'alternativa. Nel frattempo, come ha fatto sapere il presidente Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione del robot "Da Vinci" all'ospedale di Nocera Inferiore, a stretto giro sarà avviato il cantiere per la bonifica dagli ordigni bellici dell'area individuata per la realizzazione del nuovo ospedale di Salerno.