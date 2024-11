Salerno, carabinieri: alzabandiera solenne e plauso e saluto ai congedanti Commiato ai militari che lasciano l'impiego

Nella mattinata odierna, a Salerno, nella piazza d’Armi del Comando Provinciale Carabinieri si è tenuta la cerimonia dell’Alzabandiera Solenne, con il saluto di commiato ai militari che lasciano l’impiego e la consegna di attestazioni per meriti di servizio.

La giornata celebrativa ha avuto inizio con la cerimonia dell’Alzabandiera Solenne alla presenza del Comandante provinciale, Colonello Filippo Melchiorre, che nell’occasione ha salutato sei militari prossimi al congedo che hanno prestato servizio a Stazioni e

Nuclei Radiomobili della provincia, evidenziando l’impegno da tutti profuso e l’importanza del ruolo finora ricoperto in delicati ambiti professionali di “prima linea”, quali il pronto intervento al numero di emergenza 112, sempre a tutela e difesa dei

cittadini da ogni forma di illegalità.

Nel prosieguo sono stati consegnati attestati di compiacimento concessi dal signor Comandante della Legione Carabinieri “Campania” di Napoli, Gen. D. Canio Giuseppe

La Gala, a due militari distintisi per professionalità e determinazione in occasione d’intervento del 27 aprile scorso, a Roccapiemonte, che ha consentito di trarre in arresto un uomo per tentato omicidio della compagna.

Il Col. Melchiorre, per l’occasione della commemorazione dei defunti, ha voluto inoltre ricordare con un pensiero commosso tutti i Carabinieri caduti nell’adempimento del servizio nel territorio della provincia di Salerno, tra i quali il Mar. Francesco Pastore,

l’App. Francesco Ferraro, il Ten. Marco Pittoni, il Brig. Gioacchino D’Anna e i Carabinieri Fortunato Arena e Claudio Pezzuto.