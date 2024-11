Salerno, addio ad Angelo Trimarco: "Protagonista della cultura italiana" Il messaggio di cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli

"Esprimo il dolore mio e della Civica Amministrazione per la morte di Angelo Trimarco, il caro professore è stato uno dei più importanti protagonisti della scena culturale italiana". Lo afferma in una nota il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, esprimendo cordoglio e vicinanza per la scomparsa di Angelo Trimarco. "Uno studioso rigoroso, un maestro per tante generazioni, un punto di riferimento intellettuale. Gli siamo profondamente grati per la sua ricerca ed il suo alto magistero sempre animato da una grande passione civile ed ideale. Ai familiari, allievi ed amici giunga il più fraterno cordoglio", conclude il primo cittadino.