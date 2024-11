Sanità: De Luca inaugura nuovo centro autismo a Salerno "Struttura all'avanguardia con personale specializzato"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, definisce quella di oggi "una giornata davvero importante per l'Asl Salerno, per la Regione Campania, per l'agro sarnese nocerino". E lo fa inaugurando, a Bracigliano, nel Salernitano, il primo dei tre nuovi centri dell'Asl per la diagnosi precoce dell'autismo e per la transizione all'eta' adulta. "E' una struttura all'avanguardia - sottolinea - con personale qualificato, che ha operato anche una formazione professionale con personale proveniente dagli Stati Uniti d'America. E' uno dei tre centri per la cura dell'autismo che noi dobbiamo realizzare nell'area della Asl di Salerno. Partiamo con questo, a Bracigliano". "E' un centro bellissimo - aggiunge De Luca - e ringrazio il sindaco Gianni Iuliano, che ha messo a disposizione i locali di proprieta' del Comune.

E' veramente una struttura di grandissima qualita', che funzionera' dalla mattina alla sera, che accogliera' bambini e bambini non solo dell'agro nocerino sarnese (area a Nord della provincia salernitana, ndr), ma, essendo la prima struttura della provincia, cerchera' di dare una mano anche alle famiglie che vivono in altri territori del Salernitano". "Ovviamente, e' una scelta che nasce da un'idea di societa' improntata a valori di solidarieta'", rimarca il 'governatore' campano, sostenendo che, "se non hai un'idea del genere della societa', non si puo' curare l'autismo". "L'autismo - rileva - e' un problema che non si presenta in termini di preoccupazione sociale, ma e' un problema che determina una tragedia vera e propria per le famiglie, che si ritrovano in una condizione di totale solitudine". "Allora, dobbiamo veramente dare una mano. Dobbiamo fare di piu'. Abbiamo una difficolta' storica per mancanza di risorse e per mancanza di personale. E' sempre quello il nodo, ma faremo davvero l'impossibile per dare ai nostri concittadini strutture di eccellenza", conclude De Luca.