Città bloccata dal trasporto Tmb, Avella: "Quando l'apertura di Porta Ovest" "Grandi disagi per i residenti a seguito del divieto di sosta e di fermata"

"Dispiego notturno di diverse decine di uomini della Polizia Municipale e grandi disagi per i residenti a seguito del divieto di sosta e di fermata – con rimozione forzata - lungo tutto il tragitto da via Ligea all’area dello stadio Arechi.

Chiusura al transito per l’intera durata del trasporto della prima delle quattro ‘talpe’: enormi macchinari necessari per lo scavo di otto gallerie della costruenda linea di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.



Il grande impatto sulla città, per tutta la sua lunghezza, di questo trasporto eccezionale mi ha spinto ad intervenire oggi, mercoledì 13 novembre, in Commissione Mobilità. In particolare ritengo necessario che la città ottenga notizie certe circa l’apertura delle gallerie di Porta Ovest, il cui termine di consegna-lavori è improrogabilmente fissato per il 2025" a dirlo è il consigliere comunale di Salerno Rino Avella che continua: "A tunnel attivi, verosimilmente, questo trasporto non avrebbe impattato così notevolmente su Salerno, a differenza di quanto avvenuto e di quanto accade con le diverse migliaia e migliaia di tir in transito mensile ininterrotto sul viadotto Gatto. L’Assessore comunichi allora lo stato di avanzamento dei lavori e la data del 2025 di apertura delle gallerie. Ci faccia sapere il modo in cui cambierà, di conseguenza, la viabilità del quadrante ovest della città".