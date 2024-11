Ferrovie, Ferrante (Mit): ripristinata linea Salerno - Nocera "Ottima notizia per il territorio"

“Come promesso, dopo 100 giorni dall’inizio dei lavori, la linea ferroviaria Salerno - Nocera via Cava de’ Tirreni oggi è stata finalmente ripristinata. Un risultato raggiunto in tempi record, alla luce della complessità degli interventi di contenimento e messa in sicurezza, frutto della grande attenzione verso il territorio.

Sin dal verificarsi della frana ho infatti mantenuto assidui contatti con Rfi, monitorando costantemente l’attuazione degli interventi consapevole dell’importanza di questa infrastruttura. È un’ottima notizia per i tanti pendolari che da tempo aspettavano la riattivazione della tratta e per tutti i viaggiatori”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.