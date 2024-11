Ministro Valditara elogia il Liceo Alfano I per il progetto di Educazione Civica Gli studenti hanno realizzato cartoline artistiche ispirate al movimento della “mail art”

Grande soddisfazione per il Liceo Alfano I di Salerno, che ha ricevuto una lettera di apprezzamento dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, l’On. Prof. Giuseppe Valditara, per un progetto innovativo condotto dagli studenti della classe IV B del Liceo delle Scienze Umane.

Nell’ambito del laboratorio di Educazione Civica, gli studenti, guidati dalla loro insegnante Anna Maria Priore, hanno ideato e realizzato cartoline artistiche ispirate al movimento della “mail art”. Questa metodologia, oltre a promuovere la creatività, si distingue per il suo carattere inclusivo, valorizzando ogni partecipante indipendentemente dalle sue abilità artistiche.

Le cartoline, create riciclando vecchie riviste, trattavano temi di grande attualità come la sostenibilità ambientale, il benessere fisico e mentale e l’importanza dell’amicizia. Il progetto è stato presentato durante l’Open Day della scuola, dimostrando l’impegno del Liceo Alfano I nell’utilizzo di metodologie innovative per l’insegnamento dell’Educazione Civica.

Nella sua lettera di risposta, il Ministro Valditara ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di iniziative che educano i giovani ai valori della cittadinanza attiva e del rispetto per l’ambiente e per la società.

Grande soddisfazione anche per il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ettore Acerra, che ha voluto sottolineare quanto questo riconoscimento rappresenti un valore aggiunto per la scuola campana.

“Questo riconoscimento – commenta il Dirigente Scolastico prof.ssa Elisabetta Barone – è motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica e rappresenta un incentivo a proseguire sulla strada dell’innovazione e della sensibilizzazione civica.”