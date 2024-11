Aperto nuovo ascensore nella stazione di Salerno Irno Ha una portata di 480 chili, una capienza di 6 persone e sarà in funzione tutti i giorni

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aperto al pubblico un nuovo ascensore nello scalo salernitano che collegherà gli atri di stazione al piano ferro, facilitando così l'accesso ai binari anche alle persone a ridotta mobilità. Adeguato alle più recenti normative e dotato di telecamere esterne e interne per garantirne la videosorveglianza, l'ascensore ha una portata di 480 chili, una capienza di 6 persone e sarà in funzione tutti i giorni dalle ore 5.30 alle 22.15.

L'investimento complessivo per l'installazione dell'ascensore è stato di circa 150mila euro e rientra nel piano di interventi che RFI sta eseguendo nelle stazioni della Campania per la loro riqualificazione e per l'abbattimento delle barriere architettoniche