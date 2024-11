Salerno, fiamme a Palazzo Genovese: "Palazzi storici abbandonati dal Comune" Interrogazione presentata dal consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano

Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Salerno, ha presentato un'interrogazione per la situazione che riguarda Palazzo Genovese. Lo storico edificio che si trova nel cuore del centro storico, tra sabato e domenica è stato danneggiato da un incendio che ha interessato un locale attiguo. A causa dell'incendio è stato evacuato il secondo piano di uno stabile in via Guaiferio 20, dove viveva una donna ed un B&b è stato dichiarato momentaneamente inagibile. Danni che, secondo Celano, confermano innanzitutto "l’assoluta mancanza di attenzione per uno dei palazzi storici della città, vuoto ed abbandonato nei locali di proprietà comunale".

L'esponente degli azzurri, pertanto, ha chiesto di sapere: come sia possibile che possano esserci immobili di proprietà comunale, anche in strutture di pregio ed interesse storico, inutilizzati e completamente abbandonati; quali iniziative stia assumendo l’Ente per limitare i danni ed assistere chi, inopinatamente, ha assistito alla distruzione della propria dimora e di quanto custodito nella stessa, avendo perso ogni cosa e non avendo altra soluzione abitativa; se ed in che misura i danni in questione risultano coperti da polizza assicurativa; in quanto tempo l’Amministrazione intende ripristinare l’agibilità dell’immobile, ristrutturando anche gli appartamenti dei privati, al fine di consentire agli stessi di rientrare nelle proprie dimore e per ridurre l’entità del risarcimento che certamente sarà richiesto e dovuto.