Salerno, Forza Italia lancia uno sportello di ascolto a tutela delle donne "Siamo impegnati a captare le necessità di tante parti sociali"

I coordinamenti cittadini di Forza Italia e Forza Italia Giovani Salerno sono in campo per una nuova iniziativa di impegno sociale, questa volta in difesa delle donne, con un tangibile impegno rappresentato dall’apertura di un gazebo proprio in concomitanza della giornata internazionale prevista per il 25 novembre, in via Velia all’angolo di Corso Garibaldi dalle 17 alle 20,30.

Successivamente si procederà con l’attivazione di un vero e proprio sportello di ascolto, inizialmente attraverso un contatto email dedicato, poi con l’individuazione di una sede apposita nella quale verranno garantiti degli orari di sportello che permetteranno alle donne che abbiano, malauguratamente, necessità di aiuto un luogo sicuro e riservato nel quale aprirsi.

Promotrici dell’evento sono per Forza Italia, Paola Capone, per il movimento giovanile Martina Manzo, entusiaste di poter fornire il proprio supporto per un’iniziativa comune che da il via ad una collaborazione utile a creare un gruppo “femminile” all’interno dei coordinamenti cittadini del partito azzurro.



Soddisfatti i segretari provinciali di Forza Italia e Forza Italia Giovani, Roberto Celano e Pietro Costabile: “Questa iniziativa è la rappresentazione di quanto il nostro partito si radichi sul territorio e tra la gente, impegnandosi a captare le necessità di tante parti sociali e di tante dinamiche che oggi rappresentano, ancor più di prima, i drammi della nostra società. Paola e Martina sono l’esempio di come Forza Italia non parli di quote rosa, ma di protagonismo rosa, investendo su una dirigenza femminile che, grazie all’intelligenza, alla tenacia, al senso di responsabilità che manifesta, può diventare la differenza in una città nella quale c’è molto da cambiare, ed un serio progetto da parte nostra in tal senso”.