Salerno: da domani sui biglietti di sosta ci sarà il numero 1522 Le donne vittima di violenza e stalking possono chiedere aiuto tutti i giorni, 24 ore su 24

Da domani, il 100% dei parcometri cittadini distribuirà biglietti che sul retro riportano il 1522, il numero di telefono a cui le donne vittima di violenza e stalking possono chiedere aiuto tutti i giorni, 24 ore su 24.

Diventa così completamente operativa l’iniziativa a sostegno delle donne e della loro sicurezza lanciata l’8 marzo 2024.

Da domani, infatti, anche il posteggio di Piazza Amendola, adiacente a Palazzo di Città, emetterà ticket con la scritta 1522. La piena attuazione del progetto verrà sancita domani, alle ore 11, presso lo stesso parcometro, alla presenza delle autorità cittadine.

L'iniziativa di inserire il numero 1522 sul retro dei ticket dei posteggi è nata all'interno della Commissione Ambiente e Cultura su proposta del presidente Arturo Iannelli, una proposta condivisa dalla Commissione stessa, con l'appoggio del sindaco arch. Vincenzo Napoli, della vice-sindaca e assessora per le Pari Opportunità Paky Memoli, dell'assessora alle Politiche Sociali Paola de Roberto e con la collaborazione di Camillo Amodio, l'amministratore unico di Salerno Mobilità, che gestisce i parcheggi cittadini.

Oltre al numero di telefono, gratuito da cellulare e fisso, sul biglietto saranno pubblicati due Qr code (per iOS e per Android) da inquadrare per scaricare l'app con cui chattare con un'operatrice in modo sicuro, silenzioso e riservato.