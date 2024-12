Salerno: parte il progetto di potenziamento di sicurezza urbana "Un'importante occasione per rendere la città più sicura e accogliente"

Parte il nuovo progetto dedicato alla sicurezza urbana per il Comune di Salerno.

Un ambizioso piano mirato a migliorare la sicurezza e la qualità della vita sul territorio comunale. L'iniziativa, finanziata dal Ministero dell'Interno – Prefettura di Salerno, rappresenta un'importante occasione per rendere la città più sicura e accogliente, rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini.

Il Comune di Salerno attraverso l'Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili e l'Assessorato alla Sicurezza, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali e la Polizia Municipale, si pone come obiettivo principale del progetto quello di prevenire situazioni di rischi, promuovere il senso di comunità e garantire una maggiore sicurezza.

Le azioni si concentreranno su:

• Monitoraggio e controllo del territorio, grazie all'implementazione di nuove tecnologie hardware e software per la gestione informatizzata della Centrale Operativa della Polizia Municipale.

• Formazione e sensibilizzazione, attraverso laboratori educativi e percorsi formativi per i più giovani sul tema della legalità e della convivenza civile.

• Interventi di riqualificazione urbana, con la valorizzazione di spazi pubblici da restituire ai cittadini e sopratutto ai giovani.

• Collaborazione tra istituzione e cittadini, creando reti più efficaci per favorire il dialogo e la partecipazione attiva della comunità.

La sicurezza urbana è un tema cruciale per il benessere della comunità. Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una città più sicura e inclusiva, dove ogni cittadino possa sentirsi protetto e valorizzato.

Le prime iniziative partiranno il 20.12.2024 e saranno seguite per l'annualità 2025 da una serie di incontri pubblici per raccogliere le opinioni dei cittadini.