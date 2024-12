"Assunzioni ai deluchiani": il bando di Sistemi Salerno finisce nella bufera Dura presa di posizione dei consiglieri: abbiamo ricevuto segnalazioni sospette, subito verifiche

Il bando per l'assunzione di 8 operatori cimiteriali da parte di "Sistemi Salerno Servizi Utility" finisce nel mirino dei consiglieri di opposizione. Corrado Naddeo, Donato Pessolano, Ciro Giordano, Domenico Ventura, Elisabetta Barone, Roberto Celano, Catello Lambiase, Claudia Pecoraro e Dante Santoro hanno chiesto la convocazione urgente della Commissione trasparenza.

"Abbiamo ricevuto sollecitazioni e segnalazioni da persone che palesano dubbi sulla totale trasparenza della selezione - scrivono gli esponenti di opposizione -. E’ pertanto necessario attivarsi per assicurare la massima trasparenza alla selezione in essere, al fine di evitare che si possa presumere che titolo per lavorare nelle partecipate del Comune possa essere anche una candidatura nelle liste deluchiane o la “vicinanza” a noti politici locali".

Chiesta anche l'acquisizione delle prove già espletate da tutti i partecipanti.